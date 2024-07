Homem invade bicicletaria e rouba bike no bairro Capela Velha

Na madrugada desta segunda-feira, por volta de 3 horas, um homem invadiu uma bicicletaria para roubar bicicleta. A situação aconteceu na IW Bike Shop & Services, localizada na rua Saracura, no bairro Capela Velha.

De acordo com o relato do amigo da vítima, a bike estava na bicicletaria para conserto. O ladrão arrebentou a cerca elétrica, pulou o muro e entrou pelos fundos da loja. O sujeito que cometeu o roubo estava vestido com uma roupa toda preta, e aparentemente ainda não foi encontrado. A bicicleta é esportiva da cor verde.

Para qualquer informação sobre a bicicleta e sobre o paradeiro do sujeito, entrar em contato com a Polícia Civil de Araucária.