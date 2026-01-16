Dois furtos de bicicletas foram registrados em um condomínio no bairro Fazenda Velha, entre a quinta (15) e a sexta-feira (16).

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito entrou no condomínio em dois dias diferentes, utilizando o mesmo modo de ação. Ele teria adentrado o local por meio da área da lixeira, que não estava cadeada, e, a partir dali, conseguiu abrir o portão de pedestres. Após acessar o interior do condomínio, o indivíduo manteve o portão aberto com uma pedra e seguiu até a garagem.

No estacionamento, foram furtadas duas bicicletas, sendo uma da marca Rava, de cor preta com detalhes em roxo, e outra da marca GTSM, preta com vermelho. Os furtos ocorreram na quinta-feira (15) e na sexta-feira (16), em momentos distintos.

As câmeras de segurança do condomínio registraram a movimentação do suspeito durante as ações. O síndico foi comunicado sobre os fatos e repassou as imagens à vítima. A ocorrência foi classificada como furto qualifica. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Araucária e o homem ainda não foi identificado.

Confira o vídeo das câmeras de segurança