Homem leva cinco tiros e cai morto em frente a uma distribuidora no Capela Velha

Mais um homicídio foi registrado em Araucária na noite desta terça-feira, 8 de abril, no bairro Capela Velha que, segundo as estatísticas, costuma aparecer na lista dos que possuem maior índice de crimes. Everton Pereira da Costa, de 39 anos, foi executado em frente a uma distribuidora de bebidas, localizada na rua Joacir Leal Neves. Ele foi atingido por cinco disparos de arma de fogo e morreu na frente do comércio, deixando os moradores assustados.

O proprietário da distribuidora acionou a Polícia Militar de Araucária, que quando chegou no local, encontrou Everton sem vida. O SIATE foi acionado, mas apenas confirmou o óbito do homem. Em seguida, a Polícia Científica analisou a cena do crime e coletou evidências, para ajudar nas investigações.

A irmã de Everton compareceu no local e fez a identificação do corpo. Não há informações sobre a motivação, e não havia testemunhas no local para prestar depoimento. A Delegacia de Polícia Civil seguirá com investigações para identificar o autor dos disparos e a motivação do crime.