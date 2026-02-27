Na quinta-feira, 26 de fevereiro, um morador do bairro Capela Velha acionou a Polícia Militar de Araucária e relatou que um homem ensanguentado teria pulado o muro da sua casa pedindo por socorro.

Diante disso, a equipe foi até o local e conversou com o homem que estava muito machucado, apresentando ferimentos na cabeça, braços e cortes nas costas. Ele contou que havia marcado um encontro para conversar com a sua ex-namorada, no Parque Passaúna. Ele informou o primeiro nome e a idade da moça, porém não soube dizer o nome completo.

Segundo seu relato, dois homens apareceram no parque e começaram a agredi-lo com pedradas na cabeça e com golpes de facas em suas costas. A vítima afirma que a sua ex-namorada armou a situação para que ele fosse agredido.

Após as agressões, o homem contou que os agressores disseram que iriam levá-lo para o Passaúna e ele foi obrigado a entrar no porta-malas do seu carro. No meio do caminho, a vítima conseguiu quebrar o vidro traseiro do veículo, saiu do carro e pulou o muro da residência, onde pediu ajuda aos moradores.

A equipe policial acionou o SIATE para prestar os primeiros socorros ao homem, posteriormente ele foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador (HT), em Curitiba. Antes de ir para o hospital, a vítima informou que a ex-namorada morava na Rua Amauri Rogério Padilha, também no bairro Capela Velha.

A equipe acompanhou o atendimento do SIATE, e quando a viatura saiu em direção ao hospital, os agentes foram até o endereço informado para realizar uma possível abordagem, entretanto, não encontraram nenhum possível suspeito.

Os policiais repassaram as informações para outras equipes, e uma delas conseguiu encontrar o carro da vítima, que estava abandonado na Rua Dionísio Gembaroski, cerca de 3km do local do fato. Uma patrulha foi realizada aos arredores, mas ninguém suspeito foi localizado.

Foi entrado em contato com a Delegacia, onde foi informado que, como os autores não foram encontrados e a vítima não estava em óbito, o carro poderia ser devolvido ao proprietário ou para algum parente. Desta forma, os agentes entraram em contato com a esposa da vítima e entregaram o veículo a ela.

A vítima também disse à equipe que os agressores tinham roubado seu celular e sua carteira com todos os pertences, ao qual não foram localizados dentro do carro. Após o recolhimento dos dados, a equipe realizou o boletim de ocorrência apresentando o ocorrido.