Homem morre afogado em cava na área rural de Botiatuva

Foto: divulgação

O profissional autônomo Moraci Ribeiro, 32 anos, morreu afogado em uma cava localizada na rua João Stanczik, na área rural de Araucária. Por volta das 20h40 de sábado, 20 de março, a Guarda Municipal foi parada por um morador da referida rua, que disse ter ouvido gritos com pedido de socorro, que vinham próximo ao areal Costa. A equipe foi até o local e encontrou um homem, que disse que havia saído para pescar com um amigo e quando estavam fazendo a travessia de uma cava, ele começou a se debater na água e sumiu, não sendo possível ajudá-lo. Ele então acionou o Corpo de Bombeiros.

A GM, juntamente com o pescador, fez buscas até a chegada dos homens do GOST (Grupo de Operações de Socorro Tático) do Corpo de Bombeiros, que passaram a fazer buscas, na tentativa de encontrar o homem desaparecido. Como o local é muito escuro e as águas são bem turvas, não foi possível localizar a homem. No domingo, 21, as buscas foram retomadas e o corpo de Moraci foi localizado.