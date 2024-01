Homem morre após cair de uma laje no jardim Gralha Azul

Na tarde desta sexta-feira, 12 de janeiro, um acidente tirou a vida de um homem no jardim Gralha Azul, bairro Costeira. Genilson de Oliveira, de 50 anos, faleceu enquanto realizava reparos em uma laje. O incidente ocorreu por volta das 15 horas, deixando familiares, amigos e colegas bastante abalados.

De acordo com informações da equipe de resgate, Genilson teria sofrido um mal súbito no momento em que estava trabalhando, ocasionando seu desequilíbrio e subsequente queda, de uma altura de cerca de 8 metros. Acionados por familiares de Genilson, uma equipe do SIATE foi até o local, sendo que até o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) chegou a ser direcionado ao local do acidente para transportar a vítima até um hospital.

Apesar da prontidão da equipe de resgate, lamentavelmente, Genilson não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Com isso, o helicóptero da PM acabou não sendo utilizado no resgate.

O corpo da vítima permaneceu no imóvel onde o acidente ocorreu, sendo posteriormente recolhido ao Instituto Médico Legal (IML), em Curitiba. De lá, após os procedimentos de praxe, ele será liberado à família para velório e sepultamento.