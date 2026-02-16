Um homem morreu após um confronto com equipes da ROMU no domingo de carnaval (15), na alça de acesso à PR-423, na entrada da Rodovia do Xisto, nas proximidades da CSN.

De acordo com informações da ocorrência, uma equipe da ROMU prestava apoio a uma equipe de área após o recebimento de denúncia feita por uma mulher. Ela relatou que o ex-companheiro estaria aguardando por ela na região em um veículo VW Fox prata e que estaria armado.

Com base nas características repassadas, os agentes intensificaram o patrulhamento e localizaram o automóvel. Foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, que inicialmente não foi acatada. Após acompanhamento, a viatura se posicionou ao lado do carro, momento em que o motorista realizou a parada.

Durante a abordagem, os policiais ordenaram que o condutor saísse do veículo com as mãos na cabeça, mas, segundo o boletim, a determinação não foi obedecida. Conforme o registro, o homem permaneceu com uma das mãos no volante e a outra abaixada. Após nova verbalização para que deixasse o veículo com as mãos erguidas, ele teria apontado uma arma de fogo em direção aos agentes. Diante da situação, os policiais efetuaram disparos para conter a ameaça.

Ainda conforme o relato oficial, o veículo se deslocou lentamente pela via e o condutor continuou com a arma. Novas ordens para que largasse o armamento foram dadas, sem que fossem atendidas, sendo realizados outros disparos. Na sequência, os agentes se aproximaram do carro e constataram que o homem ainda apresentava sinais vitais. A arma foi retirada para evitar novas ameaças.

Com ele foi apreendida uma pistola calibre .380, municiada com 11 munições intactas. O socorro médico foi acionado via rádio e uma equipe realizou os primeiros atendimentos no local, mas o óbito foi confirmado posteriormente.

Viaturas da ROMU e da Polícia Militar realizaram o isolamento do perímetro enquanto aguardavam a chegada da Polícia Científica. Também estiveram no local equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico-Legal (IML), responsável pela remoção do corpo. Durante a perícia no veículo, foram recolhidos um aparelho celular, estojos de munição e outros objetos para análise.