Homem morre após ser atingido por um raio na região do Capela Velha

Foto: Marco Charneski

Uma tragédia foi registrada na tarde desta quinta-feira, 25 de fevereiro, no bairro Capela Velha, em Araucária. As primeiras informações são de que Jaco, de aparentemente 60 anos, foi atingido por um raio enquanto pescava em um pesqueiro junto da família, sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Equipes do Siate, Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar e do Samu tentaram vários procedimentos para reanimar a vítima, mas a morte foi inevitável.

Ainda segundo informações, Jaco era frequentador assíduo do pesqueiro. O estabelecimento lamentou a morte do companheiro usando suas redes sociais. Mais informações em breve na página do Jornal O Popular.