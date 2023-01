Homem morre após tomar golpe de faca em briga ocorrida na madrugada desta sexta-feira (27)

A madrugada de sexta-feira (27/01) foi violenta em Araucária, com o registro de mais um homicídio ocorrido na rua Pôr do Sol, no bairro Capela Velha. Por volta das 2h30, um homem, ainda não identificado, foi morto a facadas após uma briga com outro indivíduo.

A 2ª Cia da Polícia Militar foi acionada para atender o crime, e segundo a pessoa que fez a denúncia, dois indivíduos estariam em uma briga de facas, onde um deles acabou morrendo ao ser atingido. Na chegada da PM ao endereço do crime, o autor já havia se evadido.

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo e a Criminalística também compareceu para coletar indícios, provas e evidências na cena do crime, que passa ser investigado pela Delegacia de Polícia de Araucária.