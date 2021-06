Homem morre asfixiado após incêndio em pousada

Foto: Marco Charneski

Um incêndio ocorrido no final da tarde deste domingo, 20 de junho, em uma pousada localizada na avenida Manoel Ribas, no Centro, resultou na morte de um dos hóspedes. Conforme apurado pela reportagem do Jornal Popular, a vítima, aparentando ter cerca de 53 anos, estava em seu quarto dormindo, e não teria percebido o momento em que o fogo começou.

Ainda de acordo com testemunhas, o fogo teria começado em um fogão, onde alguns pertences da vítima acabaram pegando fogo. Como ele dormia no momento, acabou morrendo asfixiado pela fumaça. Populares ainda tentaram salvar o homem, mas quando a ambulância do Samu chegou, nada pôde fazer, apenas constatar o óbito. O corpo da vítima, que segue sem identificação, foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.