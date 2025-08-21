Na manhã desta quinta-feira, 21 de agosto, por volta de 09h17, a Guarda Municipal de Araucária recebeu uma denúncia de violência doméstica na ocupação do Israelense, no bairro Capela Velha. A denúncia foi feita pela própria vítima, que buscou abrigo na casa da vizinha após ter sido agredida pelo companheiro, identificado como Lucas Adelson de Moura, de aproximadamente 30 anos.

No local, ao conversarem com ela, os agentes descobriram que a mulher estava grávida de 4 meses e sofria agressões com frequência, porém dessa vez, além de agredi-la, Lucas também a teria ameaçado. Além disso, a vítima mostrou à equipe alguns áudios que comprovaram que o agressor havia adquirido uma arma de fogo recentemente.

Após obterem informações sobre as características de Lucas e o endereço onde morava, os agentes foram até a casa e o chamaram, informando serem da GMA. O sujeito não obedeceu a ordem para sair do imóvel e desafiou os policiais, dizendo: “Tentem a sorte!”. A equipe se posicionou e entrou na residência, se deparando com Lucas com uma arma de fogo em mãos. Os agentes pediram para para que ele soltasse o revólver, o que não foi acatado.

Em seguida, o agressor apontou a arma em direção aos guardas, que tiveram que repelir a injusta agressão e atiraram uma vez contra ele. A equipe acionou o SIATE para prestar atendimento médico a Lucas, porém, quando chegaram no local, não havia mais nada que pudesse ser feito e o óbito foi confirmado. A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística compareceram no local, assim como o Instituto Médico Legal (IML) para recolher o corpo.