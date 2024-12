Homem morre em confronto contra a GMA na madrugada de domingo (01)

Na madrugada deste domingo, 1° de dezembro, a equipe da Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência na rua Cisne, no bairro Capela Velha, onde um homem acabou entrando em confronto contra os agentes e morreu no local.

Inicialmente, a GMA foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo briga generalizada. Ao chegar no local, a equipe se deparou com um homem com ferimentos pelo corpo, e algumas pessoas que estavam no local acusaram ele de ter supostamente cometido abuso sexual contra duas meninas menores de idade.

Esse sujeito, identificado como Diego Ferreira da Silva, de 31 anos, estava muito alterado e agitado, aparentemente sob efeito de entorpecentes. Ele correu para dentro da casa e pegou uma arma de fogo de calibre 38, e efetuou disparos contra a equipe da GMA, que precisou revidar em defesa e o indivíduo foi alvejado.

Foi acionado o SIATE para socorrer Diego, e quando chegou no local fizeram os procedimentos médicos cabíveis, mas logo em seguida o óbito foi confirmado. A Polícia Científica e o IML foram acionados para dar andamento na situação. Diego possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas e por roubo.