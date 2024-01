Homem morre em confronto contra a PM no “beco do Maranhão”

Na noite deste domingo, 14 de janeiro, um homem acabou morrendo em um confronto contra a Polícia Militar na Rua Maria Sobânia, no bairro Costeira, no conjunto Maranhão. A situação aconteceu em uma rua muito conhecida como “beco do Maranhão”.

De acordo com as informações, uma equipe da PM estava realizando um patrulhamento pelo local quando avistou o sujeito em questão. Os agentes pediram para o indivíduo parar para realizar a revista e a verificação da identidade, o que não foi acatado pelo homem que reagiu à abordagem, assim entrando em confronto contra os policiais. Com isso, o sujeito acabou vindo a óbito no local.

A viatura do SIATE foi acionada, mas não ficou por muito tempo no local, já que o homem já estava sem vida quando a ajuda médica chegou no endereço. A identidade do sujeito ainda não foi identificada.