Na madrugada de sábado (16), um suspeito entrou em confronto com guardas municipais da ROMU e acabou indo à óbito na região do Santa Cruz, no bairro Capela Velha, local já conhecido como ponto de tráfico de drogas. O homem foi identificado como Edson Wando da Silva Almeida, de 34 anos. Segundo a Delegacia de Araucária, Wando tinha várias passagens pela polícia, porém os crimes não foram divulgados.

De acordo com o relatório de ocorrência da GMA, a equipe ROMU realizava uma incursão a pé pela área, quando os agentes avistaram um homem que aparentava esconder um objeto semelhante a uma arma de fogo na cintura. O suspeito desobedeceu a ordem de abordagem e fugiu em direção a uma área de mata.

Os agentes fizeram uma busca na mata, e mesmo que o suspeito tenha tentado se esconder, foi localizado e novamente recebeu voz de abordagem. Além de mais uma vez desobedecer, ele sacou uma arma de fogo, momento em que os agentes reagiram com disparos para conter a ameaça. O homem foi atingido e, mesmo após os disparos, ainda apresentava sinais vitais. Os policiais retiraram a arma de seu alcance e acionaram o SAMU, que constatou o óbito no local.

Na cena do confronto a polícia recolheu um revólver calibre 22 com duas munições disparadas e oito intactas, além de 39 porções de cocaína e R$ 428,00 em dinheiro.

