Foi identificado como Jhonatan Wilian dos Santos Silva, de 27 anos, o homem que morreu durante um confronto com a GMA, no inicio da tarde deste domingo (11), durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica.

De acordo com informações repassadas pelos agentes, a equipe policial foi acionada para atender, em tese, uma situação de violência doméstica. No local, os agentes encontraram a vítima com lesões aparentes, bastante abalada e chorando. Ela relatou que o agressor era extremamente violento e fazia uso contínuo de drogas.

Devido ao estado emocional da vítima, não foi possível obter características detalhadas do suspeito. No entanto, um morador, que pediu para não ser identificado, informou à equipe o local onde o homem estaria.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais localizaram Jhonatan e realizaram a abordagem. Ainda segundo o relato policial, ele já apresentava comportamento agressivo no momento da ação e confessou a agressão. Ao ser solicitado que apresentasse documentos pessoais, informou que estavam em sua residência, sendo então acompanhado pela equipe.

Durante o deslocamento até a casa, o homem continuou agressivo e acelerou os passos com a intenção de se distanciar dos policiais. Já no interior da residência, Jhonatan teria levado a mão a um amontoado de roupas e cobertores, de onde apontou uma arma de fogo em direção aos policiais.

Diante da situação, foi comunicado via rádio à central sobre o confronto, além do acionamento dos demais órgãos competentes. Para repelir a injusta agressão, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo. O homem não resistiu e morreu no local.