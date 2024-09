Homem pego em flagrante agredindo a esposa morre em confronto contra a GMA

Na manhã desta quarta-feira, 25 de setembro, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo violência doméstica na rua Bico-de-Lacre, no Jardim Califórnia, no bairro Capela Velha. No momento da abordagem, o homem utilizou um facão para tentar agredir os agentes, que tiveram que usar arma de fogo para se defenderem. Nesse revide, o agressor acabou sendo atingido, e não resistiu. Ele foi identificado como Gilmar Cristian de Almeida, de 39 anos.

De acordo com informações oficiais, a GMA recebeu o chamado por volta de 5h40 da manhã. A pessoa que havia entrado em contato dizia que seu vizinho estava cometendo violência doméstica contra a esposa.

Ao chegarem no local, os moradores indicaram a casa onde a violência acontecia. Os agentes entraram na casa, pois dava para ouvir a vítima pedindo ajuda, e flagraram Gilmar a agredindo com tapas. Foi dada voz de abordagem, porém o agressor não obedeceu, momento este em que pegou um facão e foi para cima da equipe da GM.

Em defesa, os agentes precisaram usar arma de fogo, já que não tiveram tempo de pegar o armamento menos letal, porque Gilmar estava a menos de 3 metros de distância. O SIATE e o SAMU foram acionados, e quando chegaram no local, nada mais havia a ser feito, apenas constatar a morte de Gilmar.

A vítima relatou aos policiais que o agressor havia usado entorpecentes e que esta não teria sido a primeira vez que a agrediu. Além dos tapas, ele também teria colocado o facão contra o seu pescoço, dizendo que iria matá-la. A mulher explicou ainda que estava sendo mantida em cárcere privado a mais de 1 ano, e que em outras ocasiões o homem já a havia atingido com o tronco de uma árvore, arremessado tijolos contra ela e a arrastado para dentro de casa quando tentou pedir ajuda.

A mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento para ser atendida por uma equipe médica, já que possuía muitos ferimentos pelo corpo.