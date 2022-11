Homem pratica gesto obsceno em via pública e é preso pela GM

A Guarda Municipal foi acionada na manhã desta segunda-feira, 7 de novembro, para atender a uma ocorrência de “importunação sexual” na região do bairro Capela Velha.

De acordo com o relatório da ocorrência, Alessandro Rodrigo de Oliveira, 21 anos, estaria circulando em via pública mostrando as partes íntimas para quem passasse pela rua, constrangendo crianças e adultos.

Além disso, ele também teria adentrado a sede de uma associação de moradores, localizada na rua Tiriva, onde teria se masturbado sem qualquer tipo de pudor e de modo a chamar a atenção de quem estivesse em seu entorno.

Revoltados com a situação, populares chamaram a GM que foi ao local e deu voz de prisão em flagrante para Alessandro. Ele resistiu, sendo necessário que os guardas utilizassem de força moderada para conduzi-lo à Delegacia de Polícia Civil. Já algemado e com “as partes” devidamente guardadas, o sujeito foi levado à DP para as providências cabíveis.