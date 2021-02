Homem procurado pela justiça se envolve em acidente e acaba preso

Compartilhe esta notícia

Departamento de Trânsito foi atender uma colisão entre dois veículos na manhã desta segunda-feira, 1º de fevereiro, na rua Prefeitura Aleixo Grebos, no bairro Fazenda Velha, mas precisou do apoio da Guarda Municipal, porque um dos envolvidos estava alcoolizado. O homem foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou 0,56mg/l de alcoolemia.

Diante disso, recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante. Ele também terá que acertar suas pendências com a justiça, pois ao checar seus dados no sistema SESP, os GMs descobriram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. O motorista foragido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para providências.