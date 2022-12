Homem que ameaçava esposa enviando imagens de armas pelo WhatsApp é detido

A Guarda Municipal de Araucária prendeu no bairro Costeira, um homem que fazia ameaças a intimidava a esposa, usando imagens de armas de fogo, enviadas pelo WhatsApp. A mulher não o denunciava por medo, porém na madrugada deste domingo (04/12), o agressor teria chegado em casa alcoolizado e, após discussão, desferiu um soco no nariz da esposa, o que lhe causou sangramento.

A vítima conseguiu enviar fotos das lesões para a irmã e ela entrou em contato com a Guarda Municipal para pedir ajuda e informar o endereço. No local, o agressor foi detido e a mulher confessou que sofria violência constante, no entanto, não denunciava o marido por medo de ser morta.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Já a mulher foi levada para a UPA, onde recebeu atendimento médico e de lá, foi transferida para o Hospital do Trabalhador, devido a gravidade das lesões.