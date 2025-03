Homem que ateou fogo no colega de rua teve a prisão convertida em preventiva

Gabriel Briqueis de Oliveira, 25 anos, o morador em situação de rua que ateou fogo em Wilson José Ramos, 48 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça de Araucária. O crime aconteceu na madrugada de domingo (16/03), na Rua Rosália Kaminski, no bairro Porto Laranjeiras, em frente à Casa de Passagem Municipal, destinada ao acolhimento de pessoas em situação de rua. Tanto a vítima Wilson quanto o autor do crime Gabriel já não eram frequentadores do local.

Wilson teve queimaduras em quase toda a extensão do corpo, ele chegou a ser socorrido e encaminhado em estado gravíssimo ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos e veio à óbito no dia seguinte (17). Com a morte da vítima, o crime mudou de configuração, e Gabriel agora irá responder por homicídio qualificado.

Consta na decisão da Justiça, que Gabriel, em seu interrogatório, afirmou que praticou tal conduta como forma de se proteger, pois tinha receio em ser atacado pela vítima. Diz a decisão: “A atitude do autuado demonstra desequilíbrio emocional, crueldade e frieza com a vida de outra pessoa. Importante mencionar que o conduzido (Gabriel) é reincidente, pois foi condenado anteriormente por sentença transitada em julgado e estava cumprindo pena restritiva de direitos, de maneira que a manutenção da sua prisão se mostra imprescindível para garantia da aplicação da lei penal. Nesse sentido, diante da gravidade concreta dos fatos e como forma de garantia da ordem pública, haja vista que não há como garantir que caso esteja em liberdade, não irá retornar a delinquir, é necessária a segregação cautelar do indiciado”.

SOBRE AS INVESTIGAÇÕES

Após diligências preliminares no local do crime, a Delegacia de Araucária colheu imagens de câmeras de vigilância de comércios próximos, que registraram o momento exato em que Gabriel, segurando um galão, se aproxima da vítima, Wilson, derrama o líquido inflamável sobre o mesmo e depois ateia fogo. Em seguida ele sai andando tranquilamente, enquanto Wilson sai cambaleando em chamas pela rua, pedindo socorro.

No local do crime, a equipe da DP recolheu o galão, que ainda continha um resto de álcool e deverá ser uma das peças fundamentais no processo.

