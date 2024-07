Homem que causou R$ 483 mil de prejuízo à vítima em Araucária é indiciado por estelionato

Um homem de 55 anos, acusado pelo crime de estelionato que causou R$ 483 mil de prejuízo a uma vítima em Araucária, foi indiciado nesta quinta-feira (18/07), e com isso a Polícia Civil do Paraná concluiu o inquérito que apurava o crime. O suspeito está preso desde o dia 28 de junho – a prisão aconteceu na cidade de Colombo.

Segundo as investigações, o acusado iniciou um relacionamento amoroso com a vítima e prometeu um casamento. Durante a relação, ao longo de 2022, a mulher chegou a financiar quatro veículos e fez empréstimos bancários para ele. Após perceber que foi vítima de um golpe, ela procurou a polícia.

“O inquérito realizou diligências com emprego de modernas técnicas de investigação e perícia, identificando o autor da infração penal, que se apresentava com outro nome para a vítima”, explica o delegado da PCPR Felipe Martins.

Com a descoberta da verdadeira identidade do homem, a polícia constatou que ele já estava cumprindo pena desde o último 28 de junho por furto, roubo e estelionato, crimes que ele cometeu em Colombo, Curitiba e São Paulo. Ao todo, a pena chega a 33 anos e 10 meses de reclusão.

Diante dos fatos e concluídas as diligências referentes ao crime cometido em Araucária, a PCPR indiciou o homem, que permanece preso e agora responderá a mais uma ação penal. Seu nome não pode ser divulgado, devido à lei de Abuso de Autoridade.

Denúncia

A PCPR orienta as vítimas de estelionato, a imediatamente registrarem boletim de ocorrência. No Paraná, o B.O. pode ser feito de forma online, por meio do site da PCPR (https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO), ou pessoalmente na delegacia mais próxima.

A polícia também pede a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.