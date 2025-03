Homem que cometeu crime de estupro de vulnerável em 2014 em Araucária é preso nesta quarta (12)

Na tarde desta quarta-feira, 12 de março, um homem de 52 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Ele é acusado de cometer o crime de estupro de vulnerável no ano de 2014, na cidade de Araucária.

Após um trabalho intenso da equipe de investigação, a polícia conseguiu localizar o suspeito na área rural de Paula Freitas, município localizado no interior do Paraná. De posse das novas informações, os agentes foram até o local e conseguiram efetuar a prisão do homem, que foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

DENÚNCIAS

A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.