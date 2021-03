Homem que esganou a esposa foi detido pela GM

Compartilhe esta notícia:

Um homem foi preso pela Guarda Municipal na noite desta terça-feira, 2 de março, após esganar a esposa, que segurava o filho de apenas dois anos no colo. O caso aconteceu na área rural de Capinzal. A vítima ligou para a GM, relatando a agressão, e parentes estiveram pessoalmente na sede da corporação, para reforçar o pedido de ajuda, já que os abusos seriam constantes.

Uma equipe foi até o endereço e a vítima contou que seu companheiro lhe desferiu vários chutes, e em dado momento, a teria esganado, mesmo ela estando com o filho no colo, que chorava muito com a discussão dos pais. Diante do relato, o agressor recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, para providências cabíveis.

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021