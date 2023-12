Homem que foi atropelado em frente à Prefeitura não resistiu e faleceu nesta madrugada

Alceu Chitz, 56 anos, que foi atropelado por uma motocicleta em frente à Prefeitura de Araucária no dia 21 de novembro, não resistiu e faleceu na madrugada deste sábado, 02 de dezembro. Após o acidente, ele foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador em Curitiba, onde ficou 11 dias internado.

Seu Alceu precisou realizar transfusões de sangue em grande quantidade e seus familiares e amigos chegaram a fazer uma campanha de doação em seu nome.

Segundo familiares, no dia do acidente o Seu Alceu, que é morador de Santa Catarina, estava em Araucária de passagem, apenas para participar de um leilão. Ele deixa esposa e duas filhas. Seu velório e sepultamento serão realizados na cidade catarinense de Rio do Campo, com local e horário a serem definidos.