A Polícia Civil de Araucária conseguiu identificar o autor dos furtos de bicicletas em um condomínio no bairro Fazenda Velha. Foram registrados dois furtos em dois dias diferentes, 15 e 16 de janeiro, onde as autoridades confirmaram que se tratava do mesmo autor.

O suspeito foi identificado e indiciado, no entanto, seu nome não foi revelado. O delegado recém chegado em Araucária, Gabriel Fontana, mencionou que, por enquanto, nenhum outro furto foi associado ao sujeito.

RELEMBRE O CASO

Conforme registro da ocorrência, o suspeito entrou no condomínio em dois dias diferentes, utilizando o mesmo modo de ação. Ele teria adentrado o local por meio da área da lixeira, que não estava cadeada, e, a partir daí, conseguiu abrir o portão de pedestres. Após acessar o interior do condomínio, o indivíduo manteve o portão aberto com uma pedra e seguiu até a garagem.

No estacionamento, furtou duas bicicletas, sendo uma da marca Rava, de cor preta com detalhes em roxo, e outra da marca GTSM, preta com vermelho.

As câmeras de segurança do condomínio registraram toda a movimentação do suspeito durante as ações.

O síndico foi comunicado sobre os fatos e repassou as imagens à vítima. Ainda não há informações se as vítimas conseguiram reaver as bikes.

