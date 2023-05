Homem que importunou jovem dentro de coletivo foi parar na Delegacia

Assédios no transporte coletivo estão se tornando cada vez mais comuns em Araucária. Na noite de segunda-feira (15/05), mais um caso foi registrado. Vigilantes do Terminal da Vila Angélica acionaram a Guarda Municipal após terem detido um homem de 53 anos que havia importunado uma mulher de 29 anos, no interior de um ônibus. Segundo a vítima, o suspeito teria encostado nela por duas vezes, de forma proposital.

Outros dois passageiros que teriam percebido a investida do homem sobre a jovem dentro do coletivo, confirmaram a versão da vítima. Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil com a representação criminal da vítima e das testemunhas.

