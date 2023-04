Homem que mantinha filha adolescente acorrentada é preso neste domingo (16)

Na tarde de domingo (16/04), a central da Guarda Municipal recebeu uma denúncia anônima vinda da Comunidade Santa Cruz, no Capela Velha. No contato telefônico com a central, a pessoa dizia que uma menor de 14 anos estava sendo acorrentada pelo próprio pai. Uma equipe da GMA, por meio da ROMU, foi até o local do chamado para averiguar a situação, ao chegar no destino eles constataram que a denúncia era verídica.

Quando foi questionado pelos agentes sobre qual seria a motivação para manter a filha acorrentada, o homem de 42 relatou ser contra o namoro da menina e a prendeu para que ela não saísse para encontrar o namorado.

Na residência foi encontrada a réplica de uma pistola, que segundo informações, ele utilizava para ameaçar a própria filha. O homem foi levado para a delegacia para que as medidas necessárias fossem tomadas.