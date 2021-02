Homem que matou a esposa a facadas no Capela Velha segue foragido

Compartilhe esta notícia

Josenei Ratier de Andrade, 39 anos, que matou a esposa Agueda do Rocio Mendes Soares, 36 anos, a facadas, na rua Flamingo, bairro Capela, continua foragido desde o dia do crime, 20 de fevereiro. Ainda não há informações sobre o possível paradeiro de Josenei, mas a Polícia Civil do Paraná (PCPR) disse que está investigando o feminicídio, ouvindo testemunhas e familiares. Informou ainda que deu prioridade nas investigações deste crime e todas as diligências cabíveis estão sendo realizadas.

O crime chocou a comunidade, já que o casal havia acabado de completar 18 anos de casamento, e aparentavam estar felizes para os familiares e amigos. No dia fatídico, Josenei chegou em casa bêbado e agrediu um dos filhos do casal, de apenas 5 anos. A esposa chamou sua atenção e os dois começaram a brigar. Minutos depois, ele teria apanhado uma faca e desferido dois golpes contra a companheira. Depois disso fugiu a pé. O filho mais velho ainda tentou socorrer a mãe, pedindo ajuda de vizinhos. Um deles chegou a colocá-la dentro do carro para seguir até o Hospital Municipal de Araucária (HMA). No trajeto se depararam com a viatura do Siate, que estava indo atender a ocorrência. Os socorristas tentaram estabilizar a vítima, mas ela entrou em óbito dentro da ambulância. Agueda era ativa nas redes sociais, e sua morte gerou muita comoção.

