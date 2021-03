Homem que matou esposa a facadas é indiciado por feminicídio

Compartilhe esta notícia:

Foto: Arquivo O Popular

A Polícia Civil do Paraná concluiu o inquérito policial sobre o feminicídio de Agueda do Rocio Mendes Soares, 36 anos, ocorrido no dia 20 de fevereiro, no bairro Capela Velha. O marido Josenei Ratier de Andrade, 39 anos, acusado pelo crime, foi indiciado por feminicídio e tentativa de homicídio contra um dos filhos, de apenas 5 anos. O inquérito segue para o Ministério Público, que poderá oferecer denúncia contra o indiciado.

O crime aconteceu na rua Flamingo, residência do casal Josenei e Agueda. O marido chegou em casa alcoolizado e agrediu um dos filhos do casal, de apenas 5 anos. A esposa interviu e os dois entraram em discussão. Em meio à briga, Josenei pegou uma faca e investiu contra a esposa. Ele deu duas facadas nela e depois fugiu do local. Ainda com vida, Agueda foi levada ao hospital por vizinhos, e no caminho foi socorrida pelo Siate, mas devido à gravidade dos ferimentos, morreu dentro da ambulância. O crime aconteceu na frente dos dois filhos do casal.

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021