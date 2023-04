Homem que se envolveu em briga de trânsito é preso com revólver calibre 38

Um homem foi preso pela equipe da ROMU, da Guarda Municipal de Araucária, na noite de segunda-feira (10/04), na rua Goiás, portando um revólver calibre 38, com seis munições intactas. Em data anterior ele havia se envolvido em uma discussão de trânsito e teria feito menção de estar armado.

De posse das informações e das características do veículo VW Gol, as equipes fizeram buscas e conseguiram abordar o suspeito e localizar a arma de fogo que estava com ele. O homem recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Araucária para as providências cabíveis.

Foto: Michelli Gomes/SMCS

Edição n. 1358