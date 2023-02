Homem que tentava furtar combustível nos dutos da Petrobras morre soterrado

Um homem de 46 anos, que supostamente estaria roubando combustível, morreu soterrado na tubulação da Petrobras, em Curitiba. A vítima era moradora de São Paulo e estaria desaparecida desde sexta-feira (27/01), segundo teria relatado seu advogado, em boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Araucária.

O homem foi encontrado após a mulher dele, que mora na capital paulista, sentir falta do marido e conferir a localização do celular, que dava no bairro curitibano do Campo do Santana. Conforme o advogado, a esposa teria dito à polícia que o marido saiu para trabalhar, pois fazia manutenção em postos de gasolina. O advogado também informou que seu cliente já teria passagens pela polícia por furto de combustíveis.

Na manhã de segunda-feira (30), equipes do Corpo de Bombeiros e da Petrobras foram mobilizadas para atender uma situação de deslizamento nos dutos da Petrobras, em Curitiba. Chegando no endereço, receberam a informação de que estaria ocorrendo o furto de combustível e de que poderia haver um corpo no local. Além das buscas na capital, também houve muita movimentação na refinaria da Petrobras, em Araucária.

As equipes iniciaram a remoção de terra no ponto onde acreditavam estar o corpo e acabaram o localizando próximo da tubulação de combustível, soterrado há cerca de dois metros de profundidade. Também conforme as equipes, o homem teria entrado pelo esgoto para cavar um túnel até a tubulação de combustível. Por conta das chuvas, houve o deslizamento e ele acabou sendo soterrado. A Polícia Civil está investigando o caso.

