Homem que tentava tirar a própria vida se jogando do viaduto foi salvo pela PM, GM e Corpo de Bombeiros

Foto: divulgação

Nesta segunda-feira, 14 de dezembro, policiais militares de Araucária, com apoio da Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros, evitaram que um homem tirasse a própria vida, quando este tentava se jogar do viaduto da Rodovia do Xisto, no Centro. Quando a equipe chegou no local, o sujeito estava pendurado no viaduto, se segurando apenas com as mãos, tentando se jogar na frente dos veículos. De imediato os policiais subiram pela grade de proteção, se aproximaram sem ele perceber e seguraram suas mãos. Ainda assim, ele dizia a todo instante que iria se matar, e se debatia bastante para tentar se soltar e cair. Balançava o corpo com tanta força que por pouco não puxou a equipe junto.

Por fim, os PMs, com muito esforço, conseguiram algemar seus braços na grade do viaduto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e até a chegada dos mesmos os policiais ficaram segurando o cidadão, que ainda tentou agredi-los com chutes e mordidas. Relutou tanto que acabou mordendo a mão esquerda de um dos soldados.

A Guarda Municipal também chegou no local para dar apoio ao salvamento. Após uma hora do fato, finalmente o homem foi resgatado e conduzida à UPA para receber atendimento médico.