O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Araucária se reúne nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, para a sessão de julgamento do réu Alan César de Souza, acusado pelo homicídio tentado contra Marcelo Paulo do Nascimento. O crime aconteceu no dia 11 de janeiro de 2014, na Rua Luiz Cordeiro, próximo ao campo de futebol do Jatobá, no bairro Capela Velha.

Naquela ocasião, autor e vítima encontravam-se em um bar, quando em dado momento houve uma discussão entre eles. Alan levou Marcelo para fora do estabelecimento e, de posse de uma arma de fogo, efetuou um disparo contra ele. O tiro só não lhe causou a morte devido a agilidade do socorro médico.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, os policiais da Delegacia de Araucária foram acionados por um homem que testemunhou o crime, e este alegou que após balear Marcelo, Alan fugiu do local em um veículo Vectra, sentido ignorado, não sendo localizado naquela ocasião.

Agora, 12 anos após o crime, Alan será julgado pelo crime que cometeu e receberá dos jurados a sua sentença, de condenação ou absolvição.

CONDENADA!

Kethelyn Xaga dos Santos foi condenada a 18 anos e 9 meses de prisão pelo homicídio de Deyvid Miguel Calazans Santos, ocorrido na madrugada do dia 16 de dezembro de 2024, no bairro Boqueirão. A sessão de julgamento de Kethelyn aconteceu no dia 5 de fevereiro, no Tribunal do Júri do Fórum de Araucária, no bairro Vila Nova.

Ela já estava presa cautelarmente desde o dia do crime e agora irá cumprir o restante da pena em regime fechado, não havendo, segundo a sentença proferida pela Juíza que presidiu o Tribunal do Júri, possibilidade de substituição da pena, uma vez que supera 4 anos de reclusão. Além do que, o crime foi cometido com violência contra a pessoa. A ré também teve recusado o direito de recorrer em liberdade.

Edição n.º 1502.