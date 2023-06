Homem que vendia drogas próximo a uma escola é preso em flagrante pela GMA

Na tarde do último sábado (17/06), um homem, que já possuía passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, acabou sendo preso pela Guarda Municipal de Araucária com 7 embalagens contendo crack, além de algumas notas em dinheiro trocado. A prisão aconteceu na Rua Sergipe, no bairro Jd. Iguaçu.

De acordo com informações, o suspeito estaria vendendo entorpecentes próximo a uma escola, onde acontecia uma festa junina. Ele foi detido em flagrante e imediatamente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde irá responder por tráfico de drogas.

Foto: Divulgação/GMA.