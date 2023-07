Homem quebra medida protetiva inúmeras vezes e é preso pela GMA

Por volta de 9h40 do último sábado (01/07), um homem foi preso após quebrar inúmeras vezes a medida protetiva que a ex companheira havia contra ele. Segundo informações, o homem foi buscar a filha do casal na residência da ex esposa. Apesar do direito de ver a menina, seria preciso que alguém a levasse até o pai, entretanto ele mesmo ia buscá-la.

A mulher, se sentindo intimidada, acionou o botão do pânico da Guarda Municipal. Quando o homem apareceu no local, ela acionou os policiais através do aplicativo da GMA. Uma equipe foi até o endereço e realizou a prisão do sujeito, devido à quebra de medida protetiva.

Foto: Carlos Poly.