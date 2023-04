Homem quebra móveis e agride esposa no Tindiquera

A Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência na Rua Lindolfo Luiz Boell, no bairro Tindiquera, por volta de 20h40 da última sexta-feira (07/04). Ao chegar no local, a equipe avistou a vítima no estacionamento do prédio, que havia ligado para a central da GMA após conseguir escapar do agressor.

Com a autorização da mulher, os agentes entraram no apartamento do casal e realizaram a prisão do agressor. Ao ser questionado, o indivíduo assumiu que, depois de ter descoberto a traição, quebrou os móveis e agrediu a companheira. Segundo a GMA, no momento da agressão ele estava alcoolizado.

Diante do interessante da moça em representar criminalmente contra o agressor, ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.