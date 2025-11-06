Na manhã desta quinta-feira, 06 de novembro, a Polícia Militar de Araucária recebeu uma denúncia de um homem dizendo que seu táxi havia sido roubado.

De acordo com o seu relato, o assaltante havia solicitado uma corrida em um ponto de táxi com destino para o Jardim Fonte Nova, no bairro Iguaçu. No local, o indivíduo deu voz de assalto e colocou a mão na cintura, dando a entender que estava armado, mas sem mostrar o revólver.

O taxista entrou em uma luta corporal contra o criminoso, ficando até mesmo pendurado no carro e sendo arrastado por alguns metros. Infelizmente, a vítima não conseguiu impedir que o roubo acontecesse e o suspeito fugiu com o veículo. Além do táxi, uma quantia em dinheiro no valor de R$200,00 também foi levada.

A vítima informou aos agentes que estava rastreando seu celular, e o localizador indicava que estaria na região do Pinheirinho, em Curitiba. Foi desta forma que a Polícia Militar conseguiu localizar o assaltante. O taxista foi encaminhado para atendimento médico com ferimentos leves.

Perseguição e prisão do suspeito

Equipes da PM conseguiram localizar o suspeito próximo à Marechal, no Hauer. A abordagem resultou em uma perseguição na Linha Verde, sentido Pinheirinho.

Por conta do risco que o criminoso estava apresentando a outras pessoas na rua, os policiais efetuaram disparos contra o carro, que teve o pneu furado. O indivíduo desembarcou e entrou em uma empresa. Foi nesse momento que os agentes viram que um dos disparos atingiu o sujeito no ombro.

A equipe conseguiu prendê-lo e com ele foi encontrado uma arma de fogo falsa. Por conta do ferimento, o SIATE foi acionado e o suspeito foi levado para o Hospital do Trabalhador para receber atendimento médico, sem risco de morte.

