Homem se afoga na Represa do Passaúna e sábado termina com seu corpo sem ser encontrado

Na tarde deste sábado, 30 de dezembro, o Corpo de Bombeiros atendeu mais uma ocorrência de afogamento na Represa do Passaúna. De acordo com as informações, um homem de 54 anos, identificado como Mauro Sandro Roveder da Silva, acabou se afogando na Represa, após ir se divertir com a sua família.

Em entrevista com a esposa, ela conta que eles estavam em um bote com as duas filhas, quando o homem decidiu entrar na água para nadar. Ela conta também que sua filha mais velha de 9 anos foi nadar com ele, mas como Mauro não estava conseguindo nadar, ele decidiu voltar para o bote, o que não deu certo já que a ventania estava muito forte.

Chegou uma hora que ele acabou ficando cansado e não conseguiu mais nadar, foi nesse momento em que ele afundou. A esposa, Soraia Cristina da Silva, explica que quando viu seu marido afundando, tentou jogar uma boia, mas ele não conseguiu pegá-la por estar muito longe.

Então Soraia decidiu entrar na água para buscar a filha mais velha, enquanto a mais nova de 8 anos esperava no bote. As duas foram salvas por um pescador que passava com um barco, e depois foram buscar a menina mais nova que estava no bote.

“As meninas estavam de colete, mas nós dois não. Ele era surfista e sabia nadar muito bem, e eu não estava porque não iria entrar na água”, explica Soraia.

O Corpo de Bombeiros fez buscas com helicóptero, botes e uma equipe de mergulhadores, mas Mauro ainda não foi encontrado. Lembrando que é proibido nadar na Represa do Passaúna. O local é muito conhecido pelo seu histórico de mortes por afogamento, e no local existem várias placas indicando o perigo.