Homem sofre acidente após competir em racha e GMA o prende por embriaguez ao volante

Na última sexta-feira (25/08), por volta de 21h30, um carro GM Cobalt de cor prata colidiu contra um poste em frente ao Terminal Vila Angélica, na Av. das Araucárias. A Guarda Municipal de Araucária foi acionada, e no local constataram que o motorista não havia ferimentos aparente. Apesar disso, o socorro médico foi acionado, mas o condutor não quis ser atendido.

De acordo com informações das testemunhas que estavam pelo local, o veículo envolvido no acidente estaria disputando um racha com outro carro não identificado. Com sinais claros de embriaguez alcoólica, o motorista realizou o teste do bafômetro, onde o resultado mostrou ser crime de trânsito.

O sujeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, enquanto a carro foi levado para o pátio da Polícia Militar.