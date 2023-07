No último sábado (15/07) um carro foi roubado na Rua Júlio César Grabowski, no bairro Costeira. De acordo com imagens da câmera de segurança de uma casa próxima, o assaltante utilizou uma arma de fogo para intimidar a vítima e seus dois amigos.

Conforme o relato do proprietário do veículo, ele estava na casa de seu amigo, quando um homem armado surgiu pedindo a chave do automóvel. O carro roubado é um VW Fox de cor branca, e a placa é AVB4B06.

Assista ao vídeo da câmera de segurança: