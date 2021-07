Homem tenta atropelar atual namorado da ex e acaba preso

Uma chamada recebida na Central da Polícia Militar na noite de sexta-feira, 25 de junho, por volta das 22 horas, dava conta de que uma briga provocada após um acidente de trânsito, se desenrolava na rua Arapongas, no bairro Capela Velha. Ao chegar no endereço indicado pela testemunha, a equipe constatou que no local havia um veículo Voyage cinza, sem o para-choque e com o para-brisa danificado. O condutor logo se apresentou e indagado sobre o que teria acontecido, disse que ao ver a sua ex companheira com o novo namorado, ficou enfurecido e por vontade própria, jogou o veículo contra o homem.

O problema é que enquanto ele contava a história, sua ex companheira chegou no local e contou sua versão dos fatos. Disse que estava em casa, participando do aniversário do filho, cujo pai é o ex, e que o atual namorado era um dos convidados. Segundo relata, tudo estava tranquilo, até a chegada do ex companheiro, que começou a discutir com ela e partiu para a agressão física. Após a briga, o ex disse que iria embora, mas quando a mulher foi acompanhar o namorado até o veículo para se despedir, o ex saiu e também entrou no seu carro. Disfarçou que iria embora, mas deu a volta na quadra, retornou em alta velocidade e tentou jogar o veículo em cima da ex e do seu atual namorado. De acordo com a vítima, eles só não foram atropelados porque uma pessoa conseguiu puxá-los para o lado. Sendo assim, apenas o veículo do namorado da ex foi atingido.

Diante da vontade do namorado em registrar queixa pelo acidente, o motorista recebeu voz de prisão pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica. A PM o encaminhou para a UPA, onde ele recebeu atendimento médico porque estava com um corte na orelha direita e se queixando de dores no braço por conta do acidente, e posteriormente ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

Publicado na edição 1268 – 01/07/2021