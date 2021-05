Homem tenta defender o amigo e é espancado até a morte na Praça da Bíblia

Foto: divulgação

Quatro suspeitos de terem espancado um homem até a morte foram presos na madrugada deste sábado, 8 de maio, pela Guarda Municipal. Eram por volta das 2 horas quando uma equipe recebeu o chamado de que uma briga se desenrolava na Praça da Bíblia, em frente à Câmara Municipal de Vereadores. No local, um homem estava caído na calçada, com vários ferimentos pelo corpo e um sangramento considerável na cabeça. Os guardas municipais tentaram estabilizar a vítima até a chegada do socorro médico. Porém, quando o Siate chegou, constatou que o homem já estava em óbito. Um amigo relatou que eles tinham saído de uma distribuidora de bebidas, que fica próxima do local, e quando chegaram na praça, aproximadamente oito pessoas o atacaram com pedras e pedaços de pau. Ele contou ainda que a vítima tentou defende-lo, e acabou sendo espancada.

Testemunhas da briga repassaram características de alguns dos agressores. Na tentativa de localizá-los, a GM passou a patrulhar nas proximidades, conseguiu em encontrar quatro deles e os abordaram. Dois deles assumiram ter participado das agressões e confessaram que a motivação seria uma desavença com o amigo da vítima, em data anterior, e que na madrugada deste sábado, o encontraram e foram tirar satisfação. A vítima teria tomado as dores do amigo e acabou sendo agredida.

A Polícia Civil e a Criminalística também compareceram, para fazer levantamento do local de crime. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo da vítima. Os quatro suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para providências.