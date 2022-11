Homem tenta dispensar arma de fogo ao ver a viatura da GMA, mas se dá mal e acaba preso

Na madrugada desta segunda-feira (21), uma equipe da Guarda Municipal, em patrulhamento preventivo pela Av. Manoel Ribas, no centro de Araucária, acabou flagrando um indivíduo armado, em frente a uma distribuidora de bebidas. Ao perceber a presença da viatura, o homem jogou a arma em uma lixeira. O comerciante relatou que o indivíduo ameaçou clientes do local com a arma de fogo.

No veículo do suspeito foram encontrados dois cartuchos deflagrados do mesmo calibre da arma que ele portava, uma pistola calibre .380, que foi comprada e contrabandeada da cidade de Salto Del Guairá, no Paraguai. O homem recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia da Polícia Civil, que além de aplicar as medidas necessárias, também irá investigar se há algum crime relacionado com a arma apreendida.

Segundo o diretor operacional da GMA, Hélio Gomes, o efetivo dobrado da Guarda Municipal e mais viaturas nas ruas, contribuíram com o sucesso da ação. Isso porque no momento em que o suspeito retirou a arma e tentou dispensá-la quando viu a viatura se aproximando, os GMs foram ágeis, fizeram o contorno e retornaram rapidamente à distribuidora, onde enquadraram o suspeito. “Menos uma arma ilegal rodando no nosso Município, comprovando que o aumento no efetivo e as melhorias na estrutura da Guarda já mostram resultados”, declarou.