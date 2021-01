Homem tenta estuprar mulher em um abrigo municipal

Compartilhe esta notícia

Na manhã de segunda-feira, 11 de janeiro, uma tentativa de estupro foi registrada na Casa da Cidadania, no bairro Fazenda Velha. Por volta das 7h30, a Guarda Municipal foi acionada para atender a situação, onde um homem que está abrigado na Casa, tentou abusar de uma mulher, também abrigada, logo após seu marido ter saído para trabalhar.

Segundo a GM, a vítima relatou que o homem a seguiu pela lavanderia e depois ficou encarando-a na porta do seu quarto. Em seguida, ele teria entrado no dormitório e dito as seguintes palavras: “Não vai ter jeito, você terá que transar comigo!”. A mulher contou ainda que o homem tirou o pênis para fora da calça e foi para cima dela, foi quando ela conseguiu empurrá-lo e pediu ajuda aos responsáveis pela Casa. Diante dos relatos da vítima, o homem recebeu voz de prisão, e todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. A Casa da Cidadania abriga temporariamente moradores de rua e auxilia na reinserção social dessa população. O abrigo é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).