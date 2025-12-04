A Guarda Municipal de Araucária atendeu uma situação inusitada no final de semana, no bairro Fazenda Velha. Uma equipe foi solicitada através do telefone de emergência 153, para atender uma situação envolvendo violência doméstica.

No local, os agentes conversaram com a vítima, de 27 anos, que relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro. A mulher indicou que o agressor estava se escondendo na casa de sua mãe. No endereço informado, os agentes entraram na residência com a autorização da mãe do sujeito, porém, não conseguiram encontrar o homem.

Quando a equipe estava saindo pelo portão da casa, a vítima, que estava esperando na rua, indicou que o homem que havia acabado de chegar no local se tratava do seu ex. A abordagem foi realizada e o indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos, já que a princípio ele negou as agressões.

A vítima foi levada por outra viatura à Unidade de Pronto Atendimento para receber atendimento médico. Ela apresentava lesões causadas por chutes e socos e um dos dedos da mão estava quebrado.

Na delegacia, durante o depoimento, o indivíduo contou à autoridade que sua mãe também havia agredido sua ex, com quem tem três filhos menores de idade. Diante dessa informação, o delegado pediu para a chamar a mãe do acusado e a autuou em flagrante junto do filho, sem direito a fiança. Ambos foram presos e estão à disposição da justiça.