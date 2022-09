Homenagem merecida (com foto)

A aposentadoria de um dos servidores efetivos mais antigos da Câmara de Araucária levou muitos vereadores as lágrimas nesta terça-feira, 30 de agosto. Os edis votavam um moção de aplausos a Rogério José Bonetto, que depois de 36 anos de serviços prestados ao Legislativo local, está se aposentando.

A autoria da moção teve como idealizador o vereador Pedrinho da Gazeta (Cidadania), que gentilmente acabou estendendo a coautoria da homenagem a todos os colegas de Casa. Como não poderia deixar de ser, foi aprovado de forma unânime e, vencida esta etapa, o presidente da Casa, Celso Nicácio, cedeu cinco minutinhos da plenária para que ele se despedisse dos colegas e dos vereadores. Rogério, no entanto, sequer conseguiu falar um minutinho. Bastante emocionado, a voz embargou e ele só conseguiu dizer um “obrigado”.

Cidadão honorário

O vereador Irineu Cantador (PSD) apresentou à Câmara de Araucária um projeto de lei que concede o título de cidadão honorário ao padre André Marmilicz. A proposta ainda não tem data para ser votada, mas a tendência é que ocorra nas próximas semanas.

Merecido

Eis aí, diga-se de passagem, uma honraria merecida. Afinal, padre André, embora nascido no Rio Grande do Sul, é araucariense de coração. E dos melhores araucarienses!

Pista de patinação

A empresa Brinquedos Cristino e Ferraz Ltda. venceu a licitação promovida pela Prefeitura de Araucária para contratação da instalação e gerenciamento de uma pista de patinação no gelo nas dependências da Praça da Bíblia. O equipamento será montado no local no final do ano e faz parte das ações de Natal que o Município está preparando para a população. A pista terá 180 metros quadrados e a empresa responsável terá que fornecer os kits de patinação e os monitores. O investimento na ação é de R$ 203 mil.

Registro de candidatura

Aos poucos o Ministério Público Eleitoral começa a se manifestar nos pedidos de registro de candidaturas dos interessados em disputar as eleições deste ano. Um dos candidatos locais que já teve seu processo analisado é o candidato a deputado federal Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania). O parecer do MPE é assinado pela procuradora Mônica Dorotéa Bora e nele ela se manifesta pelo deferimento da candidatura de Ben Hur.

Miguel Ciulik

A Prefeitura publicou o edital de licitação para escolha da empresa que ficará responsável pela pavimentação de um trecho de quase 2,5 quilômetros da rua Miguel Ciulik, na área rural da cidade. A abertura do certame está marcada para 29 de setembro e o preço máximo que o Município está disposto a pagar pelos serviços é de quase R$ 8,2 milhões.

Ludovico Gondek

Outra licitação que foi lançada nos últimos dias é para pavimentação de 2,7 quilômetros da rua Ludovico Gondek, que fica na localidade rural do Rio Abaixinho. A obra tem preço máximo estimado em R$ 6,6 milhões e a abertura da primeira fase da concorrência acontece em 3 de outubro.

Visitas

E com a proximidade das eleições, os candidatos começam a apertar o passo em busca do voto do eleitor araucariense. Nesta semana, por exemplo, além dos postulantes locais, diversos nomes de peso da política paranaense visitaram a cidade. Entre eles Roberto Requião, Gustavo Fruet, Luciano Ducci e Rubens Bueno.

Renúncia

E falando em candidaturas, Araucária teve um baixa esta semana entre os nomes locais que estavam na disputa. Idu Blaszczak (PSD) acabou optando de, neste momento, renunciar ao projeto de ser deputado estadual. A opção de deixar a corrida eleitoral se deu para que ele pudesse se dedicar aos compromissos que tem com a Federação Paranaense de Futebol (FPF), da qual é um dos diretores.

Na correria (com foto)

Entusiasmado com as declarações de apoio que vem recebendo, o candidato a deputado estadual Valdecir Santos (Solidariedade) não tem economizado sola de sapato em suas andanças por Araucária e região. Nos últimos dias, por exemplo, esteve com o presidente estadual de sua legenda, Luizão Goulart, que tenta à reeleição a deputado federal, é um entusiasta da candidatura de Valdecir. “Sem dúvida teremos um ótimo parlamentar na Assembleia caso a população acredite no projeto de Valdecir no dia das eleições”, afirmou Luizão.