Por volta das 10h20 desta quarta-feira, 24 de setembro, os moradores da rua Goiás, no Jardim Iguaçu, foram surpreendidos por uma saraivada de tiros que deixou todos bastante assustados. Foram mais de 10 disparos e o alvo era Carlos Alexandre Lima, vulgo “Patinho”, figura conhecida da polícia. Dos 10 disparos, apenas um atingiu Patinho. Ele foi conduzido rapidamente a uma unidade de saúde por terceiros, sem risco de morte.

Uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento nas proximidades do Parque Cachoeira, quando recebeu o chamado via rádio de um possível tiroteio na rua Goiás. O denunciante soube informar apenas que havia escutado vários tiros e visualizado um sujeito encapuzado fugindo do local. Quando a GM chegou no endereço, a vítima já havia sido socorrida e no local estavam somente os vizinhos comentando sobre o fato.

No local do crime a GMA fez o isolamento da área para preservar vestígios e recolher as cápsulas que haviam sido deflagradas, ressaltando-se que algumas já estavam contaminadas pelo contato de populares. Em seguida, se dirigiu até a unidade de saúde onde Patinho recebia atendimento médico. Ele relatou aos agentes que três indivíduos chegaram em um veículo Hyundai SUV prata, e dois deles teriam desembarcado e efetuado os disparos contra ele, sendo que apenas um tiro teria acertado sua perna.

A Delegacia de Polícia Civil de Araucária ficará responsável por investigar a autoria e a motivação do crime.