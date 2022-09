Homens são flagrados roubando cabos de telefonia no bairro Iguaçu

Dois homens foram flagrados na rua Piquiri, no bairro Iguaçu, roubando cabos de telefonia. O primeiro roubo aconteceu por volta das 3h da madrugada de sexta-feira (09/09). No dia seguinte (10/09) a empresa de telefonia consertou os estragos, porém na madrugada de sábado (10/09), por volta das 4h, os ladrões voltaram a atacar.

Segundo uma moradora, além do roubo dos cabos, no domingo (11/09) os ladrões também pularam o muro de uma casa para roubar. “Esse foi o segundo assalto que aconteceu na casa do meu irmão, foi no dia 25 de agosto e as câmeras de segurança registraram tudo. Mas esse não foi o único roubo que aconteceu, também invadiram minha casa, e se não bastasse, agora começaram a roubas fios”, lamentou a mulher.