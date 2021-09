Homens suspeitos de esfaquearem policial podem responder por tentativa de homicídio

Os dois homens suspeitos de terem esfaqueado um policial militar na madrugada de sábado, 4 de setembro, em uma casa noturna localizada na rua São Vicente de Paulo, no Centro, estão presos na Delegacia de Araucária e podem responder por tentativa de homicídio. Gabriel Vieira da Silva de Souza e Diego Lau foram presos em flagrante, logo após o crime.

Gabriel, que seria o autor das facadas, foi detido pela Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal, próximo à sua residência, dentro de um veículo onde estavam outros dois indivíduos. Ele estava no banco de trás. A faca de grande porte que ele teria usado para atingir o PM que estava de folga no dia, tinha marcas de sangue e estava escondida embaixo do banco do veículo. Já Diego, que teria participado do crime, foi localizado e detido pela GM, ainda próximo à casa noturna.

O policial militar atingido pelas facadas passa bem e está sendo aguardado para prestar seu depoimento na Delegacia de Araucária.

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021