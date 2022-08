Hora de decisão

Iniciamos no dia 16 um período importante delimitado pela Justiça Eleitoral, que é o período em que iniciam as campanhas políticas, onde os candidatos podem pedir votos, fazer comícios se manifestar a respeito de suas propostas.

Costumamos votar em pessoas que conhecemos, pois se torna mais fácil avaliar o caráter do candidato a partir do que já vimos da pessoa em sua vida civil. Porém, nestas eleições votaremos em deputados, senadores, governador e presidente. Muitas vezes haverão nomes que nunca vimos na vida. Pessoas que, talvez, podem ser boas candidatas, mas que não são conhecidas.

Costumamos, nesses casos, votar pelo comodismo. Vamos atrás da conversa dos outros e esquecemos de investigar a vida dessa pessoa, verificar quais foram suas ações no passado e, principalmente, suas propostas para o cargo que pretende.

Mais fácil seria sabermos quais candidatos compartilham conosco seus planos para o futuro do país ou da região em que moramos. Para isso os políticos se organizam em partidos. Fica mais fácil de encontrar nos partidos os candidatos que melhor atenderiam nossos anseios.

Um cuidado, porém, deve ser tomado. A campanha que se inicia será uma das que mais teremos informações desencontradas e fake news, justamente pelo acesso de todos aos meios de comunicação. Vai ser uma campanha onde o ato de escolher aquele que merece nosso voto deve ser cuidadoso. Vale aquela estratégia de ter um caderninho e ir anotando. Assistir o horário eleitoral também pode ajudar a resolver suas dúvidas. No mais, não é proibido conversar com amigos e colegas para tirar dúvidas e, por que não? Defender o seu candidato e garantir mais uns votinhos para ele, sem brigas, só com argumentos. Essa é a festa da democracia. Boa leitura.

Publicado na edição 1325 – 18/08/2022